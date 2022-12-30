Во что поиграть на праздниках: лучшие бесплатные игры 2022 года

На новогодних праздниках геймеры смогут как следует расслабиться и выделить достаточно времени на игры. Если вы вдруг переживали, что на выходных не во что будет играть, не проблема: мы составили список лучших бесплатных проектов, в которые стоит сыграть в свободное время — как с друзьями, так и в одиночку.

Фото: EA EA

Genshin Impact

Видео дня

Среди всех хороших бесплатных игр Genshin Impact — пожалуй, самая подходящая для праздничного марафона, особенно если вы не находили времени раньше. Она предлагает огромный, полный любопытных сюрпризов открытый мир, множество интересных персонажей, длинную сюжетную кампанию и недурную боевую механику, завязанную на взаимодействии стихийных элементов. Genshin Impact пользуется противоречивой репутацией, но не дайте злым языкам себя обмануть: она вполне заслуживает внимания, если вам хочется на пару дней погрузиться в другой мир.

COGNOSPHERE

Destiny 2

Destiny 2 прошла тернистый путь от крайне спорного сиквела не менее спорной игры до одного из самых популярных «живых сервисов», который постоянно развивается. Сейчас проект предлагает сотни часов контента, отлично проработанный мир, стильный визуал и крепкую механику стрельбы, где каждое оружие ощущается мощным. Сама по себе Destiny 2 бесплатна, однако разработчики периодически выпускают платные расширения: их сюжетные кампании идеально подходят для совместного прохождения.

Bungie

Rumbleverse

Rumbleverse — сравнительно недавняя королевская битва, которая отличается от многих других проектов в жанре ярким акцентом на ближний бой. 40 игроков берут на себя роли карикатурно-мультяшных реслеров, которые побеждают оппонентов захватами, фигурными прыжками с небоскребов и другими абсурдными трюками. И да, складные стулья тоже можно использовать в качестве оружия, как же без них. Иными словами, если вам хочется чего-то смешного, но в меру глубокого, Rumbleverse — отличный вариант для товарищеских посиделок.

Epic Games Publishing

Team Fortress 2

Team Fortress 2 не так давно отметила 15-летний юбилей со дня релиза, однако легендарный многопользовательский шутер не потерял ни капли популярности: если вы еще не приобщились к классике, то самое время сделать это на праздниках. Игровой процесс и система классов Team Fortress 2 вдохновили целое поколение подражателей, но оригинал по-прежнему бессмертен. Он предлагает огромный простор для тактики, богатейшие возможности кастомизации, бесчисленное множество стилей игры и неподражаемое чувство юмора.

Valve

Fall Guys

Fall Guys — хорошая игра для тех, кто в принципе не очень понимает (или любит) видеоигры. Смешные зефирные человечки бегают по полосам препятствий, охают, ахают, толкаются локтями и изо всех сил пытаются не попасть в ловушки, вдохновленные игровыми телешоу 1990-х. Матчи проходят достаточно быстро, управление предельно простое, минимум негатива, максимум хаоса и безумного веселья.

Epic Games

VRChat

VRChat нельзя назвать игрой в привычном смысле слова: это скорее виртуальное пространство для общения, где игроки могут создавать собственные миры. Какие именно миры? В этом и прелесть игры — любые. От виртуального «Диснейленда» и тропического курорта до кинотеатра, картинга или правдоподобной копии какой-нибудь закусочной. В VRChat настолько много пользовательского контента, что путешествия по случайным мирам — это отдельное удовольствие, и для него совсем не обязательно владеть шлемом виртуальной реальности.

VRChat Inc.

Helltaker

Инди-сенсация 2020 года: маленькая головоломка о мужике, который твердо намерен спуститься в ад и сделать всех демонов преисподней (нарисованных, конечно же, в качестве анимешных девушек) своими женами. Прохождение Helltaker займет всего несколько часов, но очаровательный визуальный стиль, юмор и хорошая музыка оставляют великолепные впечатления. Наверстайте на праздниках, если вы еще не.

vanripper

Apex Legends

Конечно же, нельзя обойти стороной одну из самых популярных королевских битв на рынке. Apex Legends перевернула жанр, совместив глубину тактики battle royale и динамику Titanfall, благодаря которым прежде приевшийся, избитый геймплей заиграл совершенно другими красками. Apex Legends идеально подойдет как для совместных матчей с товарищами, так и для соло-игры благодаря отличной системе пингов: если вы не любите общаться с незнакомцами голосом, то здесь командную работу можно наладить и без этого.

EA

Path of Exile

Path of Exile долгое время была единственной отдушиной для всех поклонников Diablo, которым третья часть серии показалась чересчур казуальной и примитивной. Но и после выхода ремейка второй она все еще остается единственной и неповторимой в своей нише. Path of Exile — крайне амбициозный «дьяблоид», который предлагает сотни часов контента и невероятно гибкую систему развития персонажа, действительно позволяющую создать любой, даже самый странный билд. Она легко сожрет ваши новогодние выходные без остатка.

Grinding Gear Games

Counter-Strike: Global Offensive

Наконец, нет ничего лучше расслабленных посиделок за игрой, знакомой, наверное, каждому геймеру. CS:GO на протяжении более 10 лет занимает трон абсолютного короля многопользовательских шутеров, и после перехода на бесплатную модель игра привлекла еще больше внимания пользователей. Если вы вдруг переживали, что в CS:GO не так просто влиться, то зря: сейчас игре хватает режимов и для более казуальной публики.