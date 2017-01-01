На центральной площади Донецка более тысячи человек празднуют Новый год

Более тысячи человек, по подсчетам корреспондента РИА Новости, собрались на центральной площади Донецка — площади Ленина, чтобы отпраздновать Новый год.

Как передает корреспондент РИА Новости, на площади установлена елка и сцена. Празднование сопровождается выступлением костюмированных артистов местной самодеятельности.

Порядок охраняют усиленные наряды полиции. Также есть и военные подразделения.