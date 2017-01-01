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На центральной площади Донецка более тысячи человек празднуют Новый год
Фото: © РИА Новости. Сергей Аверин
Более тысячи человек, по подсчетам корреспондента РИА Новости, собрались на центральной площади Донецка — площади Ленина, чтобы отпраздновать Новый год.
Как передает корреспондент РИА Новости, на площади установлена елка и сцена. Празднование сопровождается выступлением костюмированных артистов местной самодеятельности.
Порядок охраняют усиленные наряды полиции. Также есть и военные подразделения.
По словам представителя правоохранительных органов, внештатных ситуаций и инцидентов во время празднования пока не было. Также в районе площади дежурят экстренные службы – МЧС и скорая помощь.
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