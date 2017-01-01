От Владивостока до Москвы: Новый год прошагал по стране

Под бой курантов встретили Новый год жители нашей страны. Первыми открыли шампанское на Камчатке и Чукотке, а последними произнесли тосты и загадали желания в Калининграде.

Они первыми открыли шампанское и услышали новогоднее поздравление президента. Жителям Камчатки этот Новый год запомнится исполинской ёлкой, вокруг которой собрались желающие полюбоваться праздничным шоу. Особенно впечатлил фейерверк, похожий на хвост Жар-птицы.

Разноцветные огни взорвались и в небе Владивостока — на главную площадь пришли столько горожан, что буквально яблоку негде было упасть. Здесь и снеговики, и карусели, и настоящий зимний городок в несколько этажей — Дальний Восток отметил Новый год широко и ярко.

Москва вошла в 2017-й фейерверками ярче кремлёвских звезд, золотыми водопадами подсветки бульваров, сказочными ледяными деревьями, незабываемым настроением большого праздника.

Новогодний марафон салютов по всей стране — один другого красочнее. В Омске не стали дожидаться, когда грянет основной городской фейерверк, и устроили праздник в каждом дворе. В Абакане огненные цветы распускались под классическую музыку. Такое впечатление, что в каждом российском городе, в каждом селе постарались, чтобы именно их праздник был, как говорится, самым-самым.

В Новый год каждый немного верит в чудеса — или просто в лучшее. Тем более, когда для этого есть основания. "Трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Главное — мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается", — обратился к россиянам президент страны Владимир Путин

Бой курантов, звон бокалов, оглушительные фейерверки — вся страна от Владивостока до Москвы всю ночь была в праздничных огнях. И такое начало Нового года действительно настраивает на позитивный лад.