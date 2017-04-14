Cитуацию с Самойловой назвали «ловушкой»

Координатор развлекательных программ общественно-правовой медиакомпании Германии ARD Томас Шрайбер выразил сожаление по поводу того, что Россия в этом году не увидит международный музыкальный конкурс «Евровидение», и назвал ситуацию с российской конкурсанткой «ловушкой». Об этом сообщает Deutsche Welle.

В ответ на отказ Первого канала от трансляции мероприятия Шрайбер отметил, что конкурс был организован через 11 лет после окончания Второй мировой войны с целью сблизить народы Европы.

«Жаль, что Украина попалась в ловушку российского пиара. Жаль, что красочный мир "Евровидения", выступающего за толерантность, многообразие стилей жизни и ее радости, в этом году не увидят в России», — сказал Шрайбер.

Сегодня Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил, что Россия официально отказалась от участия в «Евровидении» в 2017 году.

В четверг, 13 апреля, Первый канал заявил, что отказывается от трансляции конкурса.

Ранее Служба безопасности Украины запретила российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Поводом для такого решения послужили ее выступления в Крыму в 2015 году.

В EBU выразили свои сожаления по поводу данного решения и заявили, что попытаются уладить инцидент с Киевом.

В марте генеральный директор ЕВU Ингрид Делтенре заявила, что если Украина не отменит свое решение, то к ней могут применить санкции.