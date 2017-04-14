Эрнст назвал представителя РФ на следующем Евровидении

«Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова», - сказал глава Первого канала.

Сегодня Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил, что Россия официально отказалась от участия в «Евровидении» в 2017 году.

В четверг, 13 апреля, Первый канал заявил, что не будет вести трансляцию конкурса.

Ранее Служба безопасности Украины запретила российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Поводом для такого решения послужили ее выступления в Крыму в 2015 году.

В EBU выразили свои сожаления по поводу данного решения и заявили, что попытаются уладить инцидент с Киевом.

В марте генеральный директор ЕВU Ингрид Делтенре заявила, что если Украина не отменит свое решение, то к ней могут применить санкции.