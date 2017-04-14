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Эрнст назвал представителя РФ на следующем Евровидении
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что российская певица Юлия Самойлова примет участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в следующем году. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова», - сказал глава Первого канала.
Сегодня Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил, что Россия официально отказалась от участия в «Евровидении» в 2017 году.
В четверг, 13 апреля, Первый канал заявил, что не будет вести трансляцию конкурса.
Ранее Служба безопасности Украины запретила российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Поводом для такого решения послужили ее выступления в Крыму в 2015 году.
В EBU выразили свои сожаления по поводу данного решения и заявили, что попытаются уладить инцидент с Киевом.
В марте генеральный директор ЕВU Ингрид Делтенре заявила, что если Украина не отменит свое решение, то к ней могут применить санкции.
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