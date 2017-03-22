Первый канал рассказал, когда Самойлова сможет поехать на "Евровидение"

Юлия Самойлова поедет на «Евровидение» в 2018 году, если Киев не допустит российскую участницу до конкурса в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

«В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в «Евровидении», в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», - заявили в пресс-службе СМИ.