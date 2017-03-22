Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Первый канал рассказал, когда Самойлова сможет поехать на "Евровидение"
Юлия Самойлова поедет на «Евровидение» в 2018 году, если Киев не допустит российскую участницу до конкурса в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
«В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в «Евровидении», в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», - заявили в пресс-службе СМИ.
В ВГТРК, которая принимает решение об участнике на конкурсе от России, подтвердили эту информацию. 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд Самойловой на три года. В МИД РФ решение СБУ назвали «циничным и бесчеловечным». Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «украинские власти в очередной раз подтвердили свой образ режима, зараженного русофобской паранойей и националистическими комплексами». В Киеве Самойлову обвиняют в посещении в 2015 году Крыма без согласования поездки с украинскими властями. Юлия Самойлова должна была выступить на «Евровидении» с песней «Flame is Burning». Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу пройдет 13 мая.
Оставить комментарий