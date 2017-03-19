Мария Максакова выпустила эротический клип

Певица и экс-депутат Госдумы России Мария Максакова , сбежавшая на Украину вместе со своим супругом Денисом Вороненковым , удивила своих поклонников. Оперная дива выпустила новый клип в жанре поп-музыки на песню «Ты будешь моим».

Максакова на видео предстала в откровенном наряде алого цвета. Поклонники считают, что клип получился довольно дерзким.

Мария Максакова неожиданно для всех переехала на Украину вместе с супругом в конце декабря 2016 года. Позднее выяснилось, что избранник певицы, бывший депутат Госдумы, Денис Вороненков еще 6 декабря получил гражданство соседней страны. В России против него возбуждено уголовное дело.