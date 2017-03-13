На «Евровидение» предложили отправить Шурыгину или счет за газ

Интернет-пользователи раскритиковали решение отправить на «Евровидение» певицу Юлию Самойлову . По их мнению, теперь у России не осталось шансов на победу. Недовольные россияне начали предлагать другие кандидатуры для участия в конкурсе.

Например, некоторые посетовали , что на «Евровидение» не послали жертву изнасилования Диану Шурыгину , история которой стала широко известна после серии выпусков «Пусть говорят». Пользователи вспомнили, что видеоблогер Enjoykin смонтировал новый клип, состоящий из ее высказываний.

Также появились идеи отправить на «Евровидение» вместо Самойловой телеведущую Ольгу Бузову , которая недавно записала несколько песен.

Некоторые пользователи считают , что «лучше отправить на «Евровидение» платежку за газ».

Победу на «Евровидении-2016» одержала украинская певица Джамала , поэтому в 2017 году конкурс состоится на Украине. Он будет проходить в Международном выставочном центре в Киеве 9, 11 и 13 мая.

Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» с песней Flame is burning. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Он заявила, что всегда трезво оценивает свои шаги и не приемлет жалости в свой адрес.