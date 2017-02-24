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Концерты Хворостовского в Минске, Калининграде и Вене не состоятся из-за болезни артиста
Выступления известного оперного певца Дмитрия Хворостовского в Калининграде и Минске перенесены на неопределенный срок, концерт в Вене, запланированный на 7 марта, отменен по состоянию здоровья артиста. Об этом сообщается на его официальном сайте.
"Дмитрий Хворостовский переносит запланированные на следующую неделю выступления в Калининграде и Минске и отменяет концерт в Венской государственной опере 7 марта в связи с рекомендациями врачей продолжить лечение опухоли мозга в этот период", - говорится в сообщении.
В сообщении на сайте Хворостовский сказал, что ему очень жаль, что выступления пришлось отменить, однако сейчас "нужно сосредоточится на моем выздоровлении". Артист планирует возобновить концертную деятельность в апреле в Торонто. Хворостовский выступит там с Анной Нетребко и Юзифом Эйвазовым.
Летом 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга. Несмотря на лечение, он не прекращал работать. В частности, он был в туре по Северной Америке и выступил в Зеленом театре ВДНХ с программой "Песни военных лет" в честь Дня Победы. При этом певцу в конце сентября пришлось отменить выступление на сцене Венской оперы в спектакле "Симон Бокканегра". А в декабре 2016-го Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) официально отменил дебют Хворостовского в опере Джузеппе Верди "Дон Карлос".
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