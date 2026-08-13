Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников
Силами противовоздушной обороны сбиты два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
В настоящий момент профильные сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 8.00 до 20.00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили 193 украинских беспилотных аппарата самолетного типа над территорией России.
В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны поразили 362 украинских беспилотника.