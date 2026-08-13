Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

Силами противовоздушной обороны сбиты два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

В настоящий момент профильные сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 8.00 до 20.00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили 193 украинских беспилотных аппарата самолетного типа над территорией России.

В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны поразили 362 украинских беспилотника.