Москвичам рассказали, когда в столицу вернется жара

Температурный режим в Москве вернется к норме в субботу, 15 августа, рассказала журналистам ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Об этом пишет РБК.

По ее данным, в воскресенье, 16 августа, температура будет колебаться от +20° до +25°, в понедельник регион окажется в теплом секторе Атлантического циклона, соответственно, в дневные часы прогнозируется от +22° до +27°.

Метеоролог пояснила, что жары до +30° и выше ждать не следует, но понедельник, вторник будут довольно теплыми. Она добавила, что температура воздуха будет на пару градусов выше нормы.

В Гидрометцентре рассказали, в свою очередь, что четверг, 13 августа, окажется самым прохладным днем текущего периода. Специалисты пояснили, что в дальнейшем дневные показания термометров будут постепенно увеличиваться, теплее станут и ночи.

«А вот совсем без дождей не обойдется. Они будут локальными, преимущественно небольшой интенсивности, но в воскресенье возможен умеренный дождь и даже гроза», — уточнили синоптики.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на 14 августа температура в Москве опустится до +11°, местами до +8°.

По его словам, в пятницу метеоусловия улучшатся, с наступлением выходных температурный фон продолжит расти: в субботу ожидается от +19° до +22°, в воскресенье на максимуме прогрева, столбики термометров поднимутся до +25°, что соответствует климатической норме макушки лета.