Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 13 августа, поделился новостями из жизни столицы. Глава города отчитался о завершении благоустройства двора в проезде Соломенной Сторожки, отметил востребованность сервиса «Банк технологий», а также рассказал о планах по высадке деревьев.

© Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Благоустройство Тимирязевского района

Завершилось комплексное благоустройство дворовой территории в проезде Соломенной Сторожки Тимирязевского района. Работы между домами № 8, № 10 и № 10а были выполнены по обращению жителей.

Сервис «Банк технологий»

Сервис «Банк технологий» отбирает лучшие российские разработки для внедрения в московскую промышленность. Он помогает промышленным предприятиям эффективнее использовать ресурсы и переходить на новый индустриальный уровень.

Высадка деревьев

В 2026 году планируется высадить около 10 тысяч новых деревьев на улицах столицы. При этом за 2025 год в Москве посадили 12 тысяч крупномерных деревьев.

Транспортная доступность Тимирязевского района

В Тимирязевском районе Москвы продолжается обновление транспортной инфраструктуры. Район уже связан с тремя линиями МЦД, а городские вокзалы Окружная, Тимирязевская и Петровско-Разумовская объединили диаметры с метро и МЦК.