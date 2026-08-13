Москвичам пообещали необычное бабье лето

Бабье лето в этом году пройдет в Москве и Подмосковье не по классическому сценарию. Что ждать от погоды в сентябре, изданию REGIONS рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Как правило, в сентябре в столичный регион возвращается солнечная и сухая погода, которая держится на протяжении одной или двух недель. Однако в этом году, по прогнозам синоптика, в сентябре тепло будет приходить волнами, из-за чего бабье лето станет прерывистым. В начале осени в Москве и области ожидаются две-три волны тепла, которые будут чередоваться дождями и периодами похолодания.

«Не факт, что эти теплые волны придутся именно на период классического бабьего лета, и не факт, что они будут длительными», — предупредила Позднякова, подчеркнув, что сейчас характер погоды меняется каждые три-четыре дня.

В четверг, 13 августа, москвичи застали самый холодный день с начала лета. Средняя суточная температура воздуха в столице находилась на уровне 13,8 градуса тепла. Однако уже в предстоящие выходные, как полагают метеорологи, погода пойдет на лад, а воздух прогреется до плюс 26.