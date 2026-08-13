Москвичи пережили самый холодный день с начала лета

Четверг, 13 августа, оказался самым холодным днем в Москве с начала лета.

Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с агентством РИА Новости.

«Четверг в Москве — самый прохладный день с начала текущего календарного лета», — отметил синоптик.

По его информации, средняя суточная температура воздуха в столице находилась на уровне 13,8 градуса Цельсия.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что похолодание в Москве и области достигнет пика в ночь на пятницу, 14 августа. Так, столбики термометров покажут плюс 8-11 градусов в Москве и плюс 6-11 градусов — в Подмосковье.