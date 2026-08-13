Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за сильного ветра 14 августа

Жителям столицы рекомендуется быть внимательными на улице в связи с порывами ветра до 12-17 метров в секунду в пятницу, 14 августа.

© Вечерняя Москва

Об этом предупредила пресс-служба Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

— По прогнозам синоптиков, утром и днем 14 августа с сохранением до конца суток в столице местами ожидаются порывы ветра 12-17 метро в секунду, — говорится в сообщении.

Горожан призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, передает КГХ в МАКС.

Также «желтый» уровень опасности действует в Москве и Подмосковье до вечера 13 августа из-за порывистого северо-западного ветра. Специалисты Гидрометцентра России отметили, что такие погодные условия потенциально опасны.

Пятница станет последним холодным днем на этой неделе. В выходные в Москву вернется тепло, а дожди закончатся. Как рассказала «Вечерней Москве» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, холодный период постепенно отступает. Глубокий тыл циклона ослабевает, и вторжение холода в столицу прекратится. Ветер также начнет стихать.