Сергей Собянин рассказал о планах развития Тимирязевского района

В Тимирязевском районе на севере Москвы реализуется масштабная программа благоустройства, которая включает строительство пешеходных переходов через железнодорожные пути, обновление дворов и улиц.

© Mos.ru

«Продолжаем обновление Тимирязевского района. Много внимания уделяем транспортной инфраструктуре. Сюда пришли три диаметра наземного метро — МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3. Созданы московские городские вокзалы Окружная, Тимирязевская и Петровско-Разумовская МЦД-1, которые связали центральные диаметры со станциями метро и МЦК. Крупнейший дорожно-транспортный проект района — открытие основного участка МСД. У местных жителей появились альтернативные и более быстрые маршруты поездок по городу», — написал в своем канале в мессенджере «Макс» Сергей Собянин.

1 сентября на улице Вучетича, где сейчас завершается комплексная реконструкция, откроется школа. Кроме того, по программе реновации в районе возвели пять жилых комплексов, еще пять строятся.

Благоустройство двора в проезде Соломенной Сторожки

В проезде Соломенной Сторожки завершилось комплексное благоустройство дворовой территории между домами 8, 10 и 10а. Работы, выполненные в апреле — июне 2026 года, проводились по обращению жителей.

«Отремонтировали пешеходные дорожки и тротуары, обновили внутридворовые проезды и автомобильные парковки, установили новые малые архитектурные формы, восстановили газоны и разбили цветники. Привели в порядок детскую и спортивную площадки, сделали уютные зоны для тихого отдыха», — добавил Мэр Москвы в своем канале в мессенджере «Макс».

Общая площадь благоустройства составила 2,9 гектара. В результате в Тимирязевском районе появилось еще одно современное пространство для отдыха, прогулок и занятий спортом.

Пешеходные переходы через пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе

В Тимирязевском районе завершается строительство двух пешеходных переходов. Один из них, подземный, протяженностью 84 метра, появится через пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) в районе дома 29 на Дмитровском шоссе. Надземный переход длиной 125 метров строится в районе дома 5, корпуса 1 и дома 7, корпуса 2 на Дмитровском шоссе.

Конфигурация и объемно-планировочные решения сооружений разработаны с учетом интенсивности и направлений основных пешеходных потоков. Входы и выходы примыкают к тротуарам и расположены рядом с остановками наземного городского транспорта. Для маломобильных горожан каждый переход оборудуют тремя лифтами.

Новые переходы через пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе обеспечат дополнительные безопасные пешеходные связи между Тимирязевским и Бутырским районами, где проживают свыше 150 тысяч человек.

Улучшение пешеходной и транспортной доступности станции Гражданская МЦД-2

В апреле 2026 года начаты работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции Гражданская МЦД-2. Общая площадь благоустройства составит 11,1 гектара. Специалисты уберут под землю воздушные кабельные линии, проложат дополнительные участки ливневой канализации, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, установят современные фонари и малые архитектурные формы, обустроят парковочные места, разобьют газоны, высадят зелень.

Кроме того, выполняется благоустройство улицы Вучетича, а также участков Чуксина тупика и проезда Соломенной Сторожки.

В рамках второго этапа, намеченного на 2027 год, запланировано благоустройство участка улицы Юннатов от Старого Петровско-Разумовского проезда до 1-й улицы 8 Марта.

Новостройка на Дмитровском шоссе

Односекционный монолитный жилой комплекс по адресу: Дмитровское шоссе, земельный участок № 32/1 возводится по индивидуальному проекту и будет гармонично дополнять застройку района.

Новостройка расположена в непосредственной близости от транспортного узла «Петровско-Разумовский», где сходятся две линии метро — Серпуховско-Тимирязевская и Люблинско-Дмитровская, а также МЦД-1 и МЦД-3. С 15 июля 2026 года станция временно закрыта в связи со строительством высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Недалеко от жилого комплекса также находится транспортный узел «Окружная» со станциями Люблинско-Дмитровской линии метро, МЦД-1 и Московского центрального кольца (МЦК).

Рядом с новостройкой расположены Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина, Мичуринский сад и полевая опытная станция Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. Поблизости тесть и школы, детские сады, магазины, спортивные клубы и заведения общепита.

При внешней отделке жилого комплекса специалисты используют крупноформатные фиброцементные панели белого и антрацитово-серого цветов. Первый этаж облицуют бетонной плиткой под кирпич медно-коричневого оттенка. Лоджии и балконы остеклят, для кондиционеров установят специальные короба. Входные двери оформят витражным остеклением.

В новостройке будет 275 квартир общей площадью 15,9 тысячи квадратных метров. Их улучшенную отделку, как и мест общего пользования, выполнят в соответствии с требованиями московского стандарта реновации.

В вестибюлях жилой части разместят технические помещения, почтовые ящики, комнаты консьержей, места для хранения колясок и велосипедов. Нежилой первый этаж отведут под магазины и предприятия сферы услуг.

На прилегающей к жилому комплексу территории обустроят место для спокойного отдыха, детскую площадку и спортивную зону, а также выполнят озеленение и проложат удобные пешеходные маршруты.

Завершить возведение жилого комплекса на Дмитровском шоссе планируется до конца 2026 года.

«Мой район». Тимирязевский

Тимирязевский — активно развивающийся район на севере Москвы, в котором проживают около 85 тысяч человек. Среди его достопримечательностей — Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, Мичуринский сад, парк «Дубки» и усадьба Петровско-Разумовское.

За последние годы в Тимирязевском районе было многое сделано для повышения качества жизни горожан. Основная часть мероприятий была реализована в рамках программы «Мой район», разработанной по инициативе Сергея Собянина.

В район пришло наземное метро — линии МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3. Открылись московские городские вокзалы Окружная и Тимирязевская, связывающие центральные диаметры со станциями метро и МЦК. К ним обустроены удобные подходы и подъезды. Сейчас ведется строительство московского городского вокзала Петровско-Разумовская.

Крупнейшим дорожно-транспортным проектом стало открытие основного участка Московского скоростного диаметра, благодаря которому жители Тимирязевского района получили дополнительные быстрые и комфортные маршруты для поездок по городу.

Важное событие для автомобилистов — завершение реконструкции Дмитровского путепровода, пересекающего пути МЦД-3. Это заключительный этап масштабного обновления одной из главных вылетных магистралей севера Москвы — Дмитровского шоссе.

В настоящее время возводят новый путепровод через пути МЦД-3. Проект реализуется в рамках строительства дороги-связки между Московским скоростным диаметром и улицей Академика Королева.

Для удобства и безопасности жителей обустроили подземный пешеходный переход через МЦД-1 перед домами 35–37 на улице Яблочкова. Завершается строительство еще двух пешеходных переходов через МЦД-1 на Дмитровском шоссе: подземного (в районе дома 29) и надземного (возле дома 5 и дома 7, корпуса 2).

Помимо этого, в Тимирязевском организовали 16 новых маршрутов наземного транспорта и установили более 90 современных остановочных павильонов. На трамвайных маршрутах № 27 и 29 полностью обновили вагоны. Теперь здесь курсируют только современные низкопольные трамваи последнего поколения «Витязь-Москва» и «Львенок-Москва». Для электромобилей оборудовали четыре зарядные станции проекта «Энергия Москвы». К услугам поклонников велосипедных прогулок — 15 велопарковок городского велопроката.

Кроме того, специалисты благоустроили сквер Соломенной Сторожки, скверы в Локомотивном проезде и вдоль улицы Академика Лисицына, парк «Дубки» и Ивановский проезд вдоль него. Качественные общественные пространства появились на Лиственничной и Верхней аллеях, улицах Большой Академической, Прянишникова, Немчинова, Костякова, Дубки, Станционной, Пасечной и в зоне тихого отдыха от Астрадамской улицы до улицы Вучетича. В общей сложности в порядок привели около 60 дворов.

«Развиваем социальную инфраструктуру района: выполнили комплексную реконструкцию трех зданий поликлиник, построили два детских сада и полностью обновили школу № 218. По проекту “Искусство — детям” привели в порядок детскую музыкальную школу № 42 и Тимирязевскую детскую художественную школу», — отметил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

В рамках развития социальной инфраструктуры комплексно реконструировали головное здание (улица Всеволода Вишневского, дом 4а) детской городской поликлиники № 15, головное здание (улица Вучетича, дом 7б) и филиал № 4 (улица Немчинова, дом 14) городской поликлиники № 6. Построено два детских сада — на 125 мест (улица Дубки, дом 15) и 150 мест (улица Астрадамская, дом 15в).

Помимо этого, по программе «Моя школа» полностью реконструировали здание школы № 218 (улица Вучетича, дом 6). Обновленное учреждение откроется в День знаний.

Еще были отремонтированы помещения библиотеки № 29 на Дмитровском шоссе (дом 50, корпус 1 и дом 43, корпус 1). В рамках проекта «Искусство — детям» провели ремонт детской музыкальной школы № 42 (проезд Соломенной Сторожки, дом 8) и Тимирязевской детской художественной школы (Дмитровское шоссе, дом 34, корпус 2). Для учреждений системы творческого образования закупили новые музыкальные инструменты и оборудование.

Среди жителей старшего поколения пользуется популярностью районный центр московского долголетия (Тимирязевская улица, дом 10/12).

Сейчас капитальный ремонт проводят в помещении центра госуслуг «Мои документы» по адресу: Тимирязевская улица, дом 8, корпус 1. В обновленном офисе станет гораздо комфортнее.

Благодаря городской программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» отреставрирован исторический памятник — старейший в Москве остановочный павильон. Это чугунный павильон трамвайной остановки первой четверти XX века в Красностуденческом проезде (дом 17).

В 2024 году на базе Тимирязевской академии открылся новый учебно-выставочный комплекс «Тимирязев центр» — один из крупнейших в Москве.

Качественные и свежие продукты производителей из разных уголков страны жители района могут приобрести на межрегиональной ярмарке по адресу: улица Академика Лисицына, владение 13.

Программа реновации

В Тимирязевском районе в программу реновации включено 45 домов. В новые квартиры переедут около 8,2 тысячи москвичей. Сейчас построили и передали под заселение уже пять жилых комплексов по адресам: Астрадамский проезд, дом 9; Дмитровское шоссе, дома 55 и 55а; Линейный проезд, дом 8а; Тимирязевская улица, дом 8, корпус 2.

Завершено или ведется переселение жителей девяти домов — около 1,5 тысячи человек. В процессе строительства находится еще пять жилых комплексов на Дмитровском шоссе, улице Всеволода Вишневского, в Линейном и 3-м Нижнелихоборском проездах.