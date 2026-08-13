Собянин: Благоустройство территории в проезде Соломенной Сторожки завершено

Комплексное благоустройство дворовой территории в проезде Соломенной Сторожки Тимирязевского района завершено. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Закончили комплексное благоустройство дворовой территории в проезде Соломенной Сторожки Тимирязевского района. Работы между д. 8, 10 и 10а были выполнены по обращению жителей», – говорится в сообщении.

Так, там отремонтировали пешеходные дорожки и тротуары, обновили внутридворовые проезды и автомобильные парковки, установили новые малые архитектурные формы, восстановили газоны и разбили цветники. Кроме того, привели в порядок детскую и спортивную площадки, сделали зоны для тихого отдыха.

«Также в районе активно реализуется программа реновации – уже построено и передано под заселение пять жилых комплексов. До конца 2026 года завершим дом на Дмитровском шоссе», – отметил мэр.

Он добавил, что город развивает социальную инфраструктуру района. «Выполнили комплексную реконструкцию трех зданий поликлиник, построили два детских сада и полностью обновили школу №218. По проекту «Искусство – детям» привели в порядок детскую музыкальную школу №42 и Тимирязевскую детскую художественную школу», – сообщил Собянин.