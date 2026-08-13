Москвичам посоветовали забыть о купальном сезоне

В Московском регионе завершился купальный сезон, даже предстоящее потепление на выходных не прогреет воду до комфортной температуры. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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Его слова передает Агентство городских новостей «Москва».

«Купальный сезон в столичном регионе закончился — да, про него нужно забыть. И даже всплеск тепла в субботу и воскресенье, когда в дневные часы температура достигнет 23–24 градусов в воскресенье, не приведет к тому, что вода останется пригодной для купания», — констатировал Шувалов.

По его словам, три дня похолодания приведут к понижению температуры в водоемах до значений, когда купаться в ней уже некомфортно. Однако синоптик успокоил москвичей тем, что летняя погода в столице все еще сохранится. Осень, спрогнозировал Шувалов, придет 1 сентября.

«А пока лето будет продолжаться: температура воздуха будет меняться по синусоиде, но летний период еще сохранит свои позиции», — добавил Шувалов.

Ранее москвичей предупредили о дождях и похолодании. В Гидрометцентре уточнили, что причиной изменения погоды не только в Московском регионе, но и в областях Центральной России стал западный циклон.