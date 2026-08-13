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Синоптик предупредил жителей Московского региона о скором пике похолодания

Газета.Ru

На этой неделе в столичном регионе в ночь с четверга на пятницу прогнозируется пик похолодания.

Синоптик предупредил жителей Московского региона о скором пике похолодания
© РИА Новости

Об этом Общественная Служба Новостей сообщает со ссылкой на прогноз ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«В ночь на пятницу похолодание выйдет на пик», — подчеркнул синоптик.

По его словам, в это время в Москве температура воздуха не превысит +8 °C …+11 °C , а по области будет колебаться от +6 °C до +11 °C.

Такую погоду Тишковец объяснил сменой воздушных масс, отметив, что после прохождения пика похолодания погода начнет восстанавливаться и станет заметно теплее.

Напомним, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в предстоящие выходные в столичном регионе заметно потеплеет, но осадки местами сохранятся. Воздух прогреется до +26 градусов, хотя по ночам погода останется прохладной. В то же время основные осадки придется именно на субботу, кучево-дождевые облака принесут с собой кратковременный дождь. В воскресенье, по его словам, обойдется без дождей.