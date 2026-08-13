Сквер имени Александра Авдеева обновят на юго-востоке Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства ведут работы по благоустройству сквера имени Александра Авдеева на юго-востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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— В рамках городских программ благоустройства в этом году обновим сквер в районе Люблино, который посвящен памяти Героя Советского Союза летчика Александра Авдеева. Он находится на Ставропольской улице в районе пересечения с Котельным проездом, в непосредственной близости от жилых кварталов, и на протяжении многих лет является точкой притяжения для жителей всех возрастов, — рассказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что в рамках проекта реконструируют облицовку памятника Александру Авдееву и приведут в порядок мемориальные тумбы на аллее.

— В ходе работ обновим дорожно-тропиночную сеть, установим удобные скамейки для отдыха. Качественное освещение — необходимое условие комфортной городской среды, поэтому смонтируем современные фонари с энергоэффективными светильниками и систему видеонаблюдения. В сквере появится спортивная зона с комплексом для воркаута и тренажерами, отремонтируем детские площадки — на них поставим многофункциональные игровые городки, — добавил заммэра.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году в районе Люблино завершилась реконструкция еще одного знакового объекта — стадиона «Локомотив». Теперь там можно круглогодично проводить различные соревнования и заниматься спортом.

Недавно специалисты капитально отремонтировали фонтан «Каскад» на Манежной площади в центре столицы. Ремонт позволит сохранить исторический облик фонтанов и продлить срок их безопасной эксплуатации.