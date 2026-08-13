К Яблочному Спасу на московских ярмарках пройдет благотворительная акция

В преддверии Яблочного Спаса на московских ярмарках начинается благотворительная акция «Подари яблоко!». С 14 по 16 августа горожане и фермеры смогут передать свежие фрукты для отправки в приграничные регионы. Акция проводится уже третий год и приурочена к одному из главных народных праздников августа.

© Mos.ru

Принять участие может любой желающий — достаточно принести яблоки на одну из площадок в указанные дни. Пункты сбора будут работать на шести московских ярмарках: на улице 1905 года, проспекте Маршала Жукова, Профсоюзной улице, Семеновской площади, в Старом Петровско-Разумовском проезде, а также в проезде Березовой Рощи (напротив владения 2).

Лучше выбирать неповрежденные плоды и упаковывать их в небольшие пакеты или коробки. Так волонтерам будет проще сортировать фрукты и формировать посылки. Все собранные яблоки оперативно направят в приграничные регионы, где их распределят между домами престарелых, детскими домами и центрами помощи семьям с детьми.

Яблочный Спас, который отмечается 19 августа, издавна считается праздником урожая и днем, когда принято делиться плодами нового сезона с теми, кто в этом нуждается. Акция «Подари яблоко!» продолжает эту добрую традицию. В прошлые годы москвичи и фермеры передавали плоды в благотворительные фонды и центры помощи нуждающимся. Часть собранных фруктов отправили на благотворительную кухню, где из них приготовили повидло для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Продукцию на московские ярмарки привозят более чем из 40 регионов России. Перед отправкой на прилавок ее проверяют специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы. Ярмарочные павильоны расположены в местах с высокой проходимостью и обеспечены системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием, что делает их комфортными для посещения в любое время года. Места участникам предоставляются бесплатно. Подробнее о сотрудничестве можно узнать на официальном сайте ГБУ «Московские ярмарки».

Больше информации о деятельности столичного Департамента торговли и услуг — в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс».

Операт