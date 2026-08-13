Сергунина: Онлайн-гидом «Узнай Москву» с начала лета воспользовались 1,2 млн раз

С начала лета онлайн-гидом «Узнай Москву» воспользовались 1,2 млн раз, а за все время – 32 млн раз, сообщила пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

«Проект популярен не только у москвичей, но и у туристов из других регионов России. Портал часто посещают жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской и Самарской областей», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что лидером по просмотрам традиционно остается раздел «Маршруты». С января по июль этого года он привлек на 40% больше уникальных пользователей, чем за аналогичный период 2025. В числе самых востребованных с начала года прогулки «К 65-летию первого полета в космос. Точки притяжения Юрия Гагарина» и «Сталинские высотки».

В пресс-службе добавили, что в онлайн-гиде пользователи могут отправиться в виртуальные туры по историческим зданиям, а также изучить интересные факты о достопримечательностях города и выдающихся жителях при помощи аудиогидов и квизов.

Кроме того, онлайн-путеводитель работает также в формате мобильного приложения. Одна из его уникальных функций – возможность благодаря технологии дополненной реальности увидеть старинные постройки, не сохранившиеся до наших дней, такие как Красные ворота, Сухарева башня, дворец Екатерины II в музее-заповеднике «Коломенское», Большой кавалерский корпус в усадьбе «Царицыно».

«Узнай Москву» – совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки.