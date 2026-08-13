Желтый уровень опасности объявили в Москве

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и Подмосковье до вечера из-за порывистого северо-западного ветра. Об этом в четверг, 13 августа, сообщили в Гидрометцентре России.

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Днем местами скорость порывов может достигать 15 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что такие погодные условия потенциально опасны.

По шкале Бофорта такая скорость соответствует семи баллам из 12 и характеризуется как крепкий ветер. Также в течение дня в регионе возможен кратковременный дождь, температура составит 15-17 градусов в Москве и 13-18 градусов в области, передает ТАСС.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что летняя погода вернется в Центральную РФ, в том числе в Московский регион, в воскресенье, 16 августа. По его словам, 13 августа станет самым холодным днем лета: температура составит от плюс 13 до плюс 16 градусов. В пятницу, 14 августа, потеплеет до плюс 19 градусов.

Москвичей предупредили о пике похолодания

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что июль этого года стал самым теплым месяцем в России за всю историю регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. По его словам, несмотря на то что в крупнейших городах страны температура в июле была близка к климатической норме, месяц в целом установил новый температурный рекорд. Так, в Москве среднемесячная температура превысила многолетние показатели всего на 0,2 градуса.