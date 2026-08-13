Москвичей предупредили о пике похолодания

В ближайшее время жителей Московского региона ожидает пик похолодания. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Температура воздуха максимально опустится в столице в ночь на пятницу, 14 августа. Согласно прогнозам, столбики термометров укажут на отметку плюс 8-11 градусов в Москве и плюс 6-11 градусов — в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что предстоящая волна похолодания в Москве станет «репетицией осени» и закончится в грядущие выходные, 15 и 16 августа. При этом 30-градусная жара в мегаполис в этом сезоне больше не вернется.