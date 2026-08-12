Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 12 августа, поделился новостями из жизни столицы. Глава города сообщил о начале строительства ледового комплекса в Коммунарке, отчитался о старте реконструкции Малого Каменного моста, а также рассказал о развитии ЦТУ. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Ледовый центр в Коммунарке

Началось строительство крупного ледового центра на улице Александры Монаховой в Коммунарке. Он появится в непосредственной близости от жилых кварталов.

Реконструкция Малого Каменного моста

Эксперты приступили к реконструкции Малого Каменного моста, который соединяет остров Балчуг с Замоскворечьем. Его построили в 1937–1938 годах как продолжение Большого Каменного моста.

Модернизация ЦТУ

Модернизация железнодорожного сообщения Центрального транспортного узла значительно улучшит качество жизни более 30 миллионов жителей 11 регионов страны. С 2011 по 2026 год Москва закупила 496 современных поездов для МЦК, МЦД и Ярославского направления Московской железной дороги. В результате число поездок в ЦТУ увеличилось более чем в два раза — с 1,4 миллиона до свыше 3,1 миллиона поездок в сутки. Внутри Москвы благодаря введению единых тарифов для МЦД, МЦК и метро этот показатель вырос в 30 раз. В планах до 2030 года — закупка еще 100 поездов российского производства для ЦТУ, включая самые современные составы «Иволга 5.0 ЦТУ», созданные специально для межрегиональных маршрутов.

Москва и Тверской завод

Производимые в Твери поезда и трамваи стали образцами высококачественной техники, созданной современной российской промышленностью. С Тверским заводом у Москвы заключен контракт на регулярные заказы на ближайшие годы в рамках расширения Московских центральных диаметров.