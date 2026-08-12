В Москве появилось кафе, где можно пообщаться с капибарой

В Москве появляется все больше зоокафе с экзотическими животными. В них можно пообщаться, например, с капибарами, мини-пигами, енотами, ежами, совами и многими другими представителями фауны.

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Тренд не случайный: в мегаполисе, где жизнь расписана по минутам, люди ищут возможность замедлиться, прикоснуться к чему-то живому и настоящему. Дома капибару или енота не заведешь - для этого нужны не только деньги, но и знания, как за ними ухаживать. Зоокафе предлагают компромисс - общение с экзотическими животными без обязательств, но с гарантией, что о питомцах позаботятся профессионалы. Как это происходит, корреспонденты "РГ" наблюдали в "Баре Капибар" на Таганской.

Милые, но с характером

На улице под тридцать градусов, но в кафе кондиционеры, и люди с удовольствием заходят сюда. В день зоокафе посещают около сотни гостей. При этом заранее нужно записаться на определенный сеанс.

...Переобуваемся в резиновые тапочки, обрабатываем руки антисептиком и попадаем в пространство, больше напоминающее уютную гостиную, а не зоопарк. У входа - зона с напитками и сладостями: чай, кофе, вода, трубочки со сгущенкой, орешки. А еще диван, столы и мягкие стулья, на стенах - детские рисунки с капибарами. "Наши гости рисуют и дарят на память", - объясняет менеджер Александра. По периметру - вольеры, куда открыт вход для посетителей.

В первом помещении живут кролики и нутрии. Гуляют животные по очереди, сменяя друг друга каждые полчаса-час. Так удается избежать переутомления от чрезмерного внимания посетителей. В заведении свои правила - не следует поднимать животных, шуметь и пугать их.

Главное, ради чего сюда приходят, - это получасовой сеанс общения с капибарами. В зоокафе их десять: семь взрослых и трое малышей, родившихся всего месяц назад. У всех есть имена - Капислав, Василиса, Есения, Алеша Попович, Добрыня Никитич, Забава, Илья Муромец. Выбирали их с учетом темперамента - добродушные и невероятно дружелюбные животные полностью оправдывают свои былинные прозвища. Рядом с ними обитают два бинтуронга, которых часто называют "кошачьими медведями", а на улице в вольере - четыре патагонские мары, напоминающие огромных зайцев.

"Для взаимодействия с капибарами у нас организованы сеансы по полчаса. Они проходят в формате интерактивной экскурсии. Под рассказ экскурсовода можно погладить животных, рассмотреть их поближе, при желании угостить", - говорит Александра.

Стаканчик овощей для обитателей зоокафе обойдется в 350 рублей. Капибары выглядят ухоженными: шерсть чистая и блестящая, животные сытые и явно довольные жизнью. Они дружелюбно подходят к гостям, позволяют себя гладить и с интересом обнюхивают руки.

У каждой капибары свой характер. Например, Василиса, которая недавно родила троих детенышей и стала мамой, - настоящая королева вольера. Обычно она первой встречает гостей, будто хочет убедиться, что никто не обидит ее "капи-подданных".

Рацион капибар - целая наука. Ветеринары просчитали суточную норму для каждого животного. Едят они сено, тыкву, морковь, сельдерей, кабачки, брокколи, болгарский перец, киви, мандарины и много другой растительности. "В день капибара съедает примерно пять килограммов корма. Если переводить на деньги, то кормление одного животного обходится примерно в 6-7 тысяч рублей в сутки", - рассказывает директор зоокафе Игорь Трифонов. Умножаем на десять капибар и понимаем, что выходит немало.

В заведении тщательно заботятся о здоровье животных. Ветеринарные осмотры проходят строго по графику, а еще ежедневно за капибарами следят киперы. Температуру в вольерах поддерживают на уровне 25 градусов, влажность - порядка 60%. Это близко к природным условиям Южной Америки, но при этом комфортно и для гостей.

Москвичка Юлия с десятилетней дочкой Кристиной у вольера кормят одну из капибар морковкой. "Мы проезжали мимо, увидели вывеску и решили, что должны обязательно посетить это место. Записались и пришли. Дочка очень любит животных, особенно капибар", - говорит Кристина. "Они очень милые, мне понравились все без исключения", - добавляет девочка.

Сколько стоит капибара

Любопытно, что здание на Таганской, где расположен "Бар капибар", - бывшая конюшня XIX века. Словно самой историей это место было предназначено для содержания животных. "Стоимость капибары может превышать 2 миллиона рублей, это сопоставимо с ценой автомобиля", - делится Игорь.

Цена билета в зоокафе - 2 тысячи рублей. Дети участников СВО, с ограниченными возможностями здоровья или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации могут не платить за вход. За время работы в рамках сотрудничества с различными фондами и НКО зоокафе приняло около 2 тысяч посетителей бесплатно.

Мини-пиги, еноты и ежики

Капибары - не единственные экзоты, покорившие Москву. Например, на Рязанском проспекте работает кафе с мини-пигами. Это семейное пространство, где дети и взрослые знакомятся с маленькими хрюшками.

"Енот-банда" в районе Щукино - еще одно популярное заведение. Там можно провести время в компании сразу двенадцати пушистых "бандитов", без клеток, в формате живого общения. А с ушастыми африканскими карликовыми ежиками знакомит тайм-кафе "Ежеминутка" на Арбате.

Многие сходятся во мнении, что посещение таких мест - своего рода терапия. В мире, где экраны вытесняют живое общение, возможность провести полчаса в компании добродушных животных, - не роскошь, а необходимость. И когда видишь, как взрослый человек, только что с серьезным лицом обсуждавший какую-то проблему, садится на пол рядом с капибарой и начинает улыбаться, - понимаешь: такие места нужны. Ведь иногда счастье состоит просто в том, чтобы видеть, как большой грызун жует морковку и смотрит на тебя своими доверчивыми глазами.