Орангутанам в Московском зоопарке надели теплую одежду из-за похолодания

Суматранские орангутаны Чапа и Чава в Московском зоопарке вышли на прогулку в теплой одежде из-за похолодания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

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«В Москву пришло похолодание. Однако несмотря на это, обитатели Московского зоопарка – суматранские орангутаны Чапа и Чава – решили не отказываться от прогулок. В уличный вольер дамы вышли, как следует утеплившись. Чава выбрала свитшот с изображением пингвинов, а ее мама Чапа предпочла сдержанный однотонный вязаный жилет», – рассказали в пресс-службе.

В зоопарке добавили, что позднее жилет матери привлек внимание Чавы, которая решила дополнить им собственный наряд.

«Затем на жилет обратила свое пристальное внимание и Чава. Она все никак не могла определиться, что же надеть, и в итоге решила выбрать все лучшее сразу. Как говорится, 100% понимания, 0% осуждения», – отметили в зоопарке.

В пресс-службе также объяснили, зачем орангутанам дают одежду, ткань и другие предметы. В природе человекообразные обезьяны значительную часть времени проводят в поисках пищи и строительстве гнезд, а в условиях зоопарка потребность в подобной активности поддерживают с помощью обогащения среды.

«Многие спрашивают, зачем приматам в зоопарке дают ткань и различную одежду. В природе эти человекообразные обезьяны постоянно заняты поиском пищи или строительством гнезд. В зоопарке эту потребность в активности замещает обогащение среды. Мы даем орангутанам одеяла, чтобы уютно закутываться в них, игрушки и ткань, которую они стирают, иногда моют ей окна, затем снова стирают и развешивают для просушки, и, конечно, одежду», – пояснили в пресс-службе.

Чапе в ближайшие дни исполнится 48 лет, ее дочери Чаве сейчас 31 год.