В Москве ночью 13 августа может похолодать до плюс 9 градусов

Температура воздуха может опуститься предстоящей ночью в Москве до плюс 9 градусов, а по области - до плюс 7 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Предстоящей ночью в столичном регионе на фоне облачности с прояснениями местами может пройти кратковременный дождь, а столбики термометров покажут в Москве от 9 до 11 градусов выше нуля, в Подмосковье - от плюс 7 до плюс 12 градусов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что минувшей ночью на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, было плюс 14,7 градуса, а самой прохладной в столичном регионе минувшая ночь стала в Волоколамске, где столбики термометров опускались до плюс 8,6 градуса.

Днем 13 августа прогнозы также не исключают в мегаполисе и по области кратковременный дождь, при этом воздух должен прогреться в Москве до плюс 15-17 градусов, в Подмосковье - до плюс 13-18 градусов. "Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с", - пояснили синоптики.

В Гидрометцентре РФ напомнили, что причиной изменения характера погоды не только в столичном регионе, но и в областях Центральной России стал западный циклон и его фронтальная система. "В четверг и пятницу Центральный федеральный округ будет находиться в тыловой части циклона, местами пройдут кратковременные дожди, погода будет ветреной", - заметил собеседник агентства.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщала ТАСС, что 13 августа может стать самым холодным днем лета в столичном регионе.