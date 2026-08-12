На севере Москвы благоустроят Ижорский сквер

Специалисты комплекса городского хозяйства ведут работы по благоустройству Ижорского сквера на севере столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«Ижорский сквер находится в Дмитровском районе и на протяжении многих лет остается любимым местом отдыха местных жителей, ведь в непосредственной близости от него расположены жилые дома, детская поликлиника и школа. В рамках проекта обновим инфраструктуру для отдыха и занятий спортом, обустроим удобные маршруты к точкам притяжения», — рассказал Петр Бирюков.

В ходе работ специалисты приведут в порядок дорожки и тропинки, установят удобные скамейки и парковые качели для тихого отдыха, а также оборудуют три игровые площадки для детей разного возраста. Для спортсменов построят баскетбольную площадку с трибунами, зону с силовыми тренажерами и скейт-парк. Кроме этого, в сквере выделят территорию для воркаута, появятся места для отдыха, фотозона с декоративной лодкой, а также многофункциональная спортивная площадка, где летом можно играть в баскетбол и мини-футбол, а зимой — кататься на коньках и организовывать хоккейные матчи.

На территории сквера также выполнят работы по озеленению — это обязательная часть всех столичных проектов благоустройства.

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