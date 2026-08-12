Судьбу Рижского рынка прояснили на фоне новостей о сносе

Крупнейшему цветочному рынку Москвы не грозит снос. Новости о демонтаже здания возле станции «Рижская» в беседе с ТАСС прояснил директор рынка Павел Быков.

Как уточнил Быков, работы по демонтажу, которые длятся в окрестностях «Рижской» уже неделю, не затрагивают Рижский рынок. Под снос попало здание в 300 метрах от рынка, и к имущественному комплексу Рижского рынка оно, по словам директора, не имеет никакого отношения.

«Я нахожусь на Рижском рынке, рынок работает», — заверил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Москве снесли трехэтажное здание цветочного рынка в Водопроводном переулке. Решение было принято после долгих судебных разбирательств с владельцами. На месте рынка появится один из крупнейших транспортных узлов столицы. Под крышей одного вокзала будут объединены сразу три диаметра — МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, две линии метрополитена (Калужско-Рижская и Большая кольцевая), а также остановка высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Строительство обещают завершить к 2029 году.