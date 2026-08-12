На Ленинградском вокзале вновь зазвучали колокола XIX века

На часовой башне Ленинградского вокзала вновь зазвучали три исторических колокола, которые были предусмотрены первоначальным проектом здания архитектора Константина Тона. Сегодня они являются предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения.

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«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем бережно сохранять историческое наследие столичного транспорта. Во время обновления Ленинградского вокзала особое внимание уделили восстановлению его аутентичных элементов. В их числе — колокола часовой башни, звон которых можно снова услышать в начале каждого часа. Это помогает сохранять уникальную атмосферу одного из старейших вокзалов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В ходе реставрационных работ, проведенных совместно с Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы, специалисты обследовали и привели в порядок каждый колокол. Теперь в начале каждого часа над Комсомольской площадью вновь звучит перезвон, который почти два века назад служил главным ориентиром времени для москвичей и путешественников.

Ранее на крыше Ленинградского вокзала спустя 80 лет вновь установили флагшток с государственным флагом.

Ленинградский вокзал был построен более 175 лет назад (тогда он назывался Петербургским) и стал первым в Москве. Он соединил ее с Санкт-Петербургом по первой магистральной железной дороге России. В ходе реконструкции особое внимание уделили сохранению исторического вида здания.

После обновления площадь пассажирских пространств Ленинградского вокзала выросла почти вдвое — с 8,8 тысячи до 16 тысяч квадратных метров. Площадь пространства для ожидания увеличилась в три раза, а число посадочных мест — более чем в полтора раза. Для пассажиров обустроили комфортные залы ожидания, кафе и магазины, комнату для семей с детьми, детский клуб, пространства для пассажиров с животными, а также поставили информационную стойку Московского транспорта и туристического центра «Москва».