В "Москва-Сити" построят умный парк

Парк с умной системой ухода за растениями появится в "Москва-Сити". Зеленая зона площадью 2,7 тысячи квадратных метров разместится на уровне шестого этажа строящейся башни TOP TOWER.

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Там обустроят места для спорта, встреч и спокойного отдыха. Под навесом, который образует фасад здания, сделают амфитеатр. Парк будет открыт для всех - как для резидентов делового центра, так и для обычных посетителей. Завершить работы планируется до конца 2029 года.

Облик парка перекликается с плавными линиями башни - это заметно в рисунке покрытия дорожек, расположении светильников и металлических скульптурных элементов. Растения подбирали с учетом того, чтобы они выдерживали погоду на высоте - сильные порывы ветра, яркое солнце и отраженное тепло от соседних стеклянных фасадов. В парке появятся невысокие многолетники, кустарники, хвойные и редкие экземпляры, цветущие в разное время, например, лиатрис колосковый и рябинник. Скамейки, вазоны и сами зеленые насаждения будут распределены так, чтобы подчеркнуть основную идею - движение ветра. По периметру установят трехметровое ограждение из закаленного стекла. Проект разрабатывали с учетом особенностей террасы - ее размеров, освещенности и направления воздушных потоков.

Заботиться о саде поможет система датчиков. Они измеряют влажность почвы, ее кислотность, уровень питательных веществ и скорость роста растений. Программа обрабатывает данные и при необходимости дает сигнал включить полив. Это позволит поддерживать здоровый вид зелени в любое время года без постоянного ручного контроля.