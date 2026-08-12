Перенастройка светофоров на юге Москвы сократила ожидание транспорта вдвое

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) перенастроили работу светофоров в районе остановок «Черноморский бульвар» и «Балаклавский проспект», в результате время ожидания у трамвайных платформ сократилось в два-четыре раза.

Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы продолжаем улучшать условия для пассажиров городского транспорта с помощью точечной перенастройки светофоров. В районе остановок «Черноморский бульвар» и «Балаклавский проспект» специалисты разделили переходы через дорогу и трамвайные пути, а также скорректировали режимы работы светофоров. Благодаря этому пассажиры Московского трамвайного диаметра Т2 и маршрутов №1 и 16 стали в два-четыре раза меньше ждать разрешающего сигнала перед выходом на платформы. При этом изменения не повлияли на движение автомобилей и трамваев. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем делать поездки на городском транспорте быстрее и комфортнее в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что специалисты разделили переходы через проезжую часть и трамвайные пути, скорректировали режимы работы светофоров с учетом движения пешеходов к остановкам, а также сохранили длительность цикла светофоров и время проезда транспорта.