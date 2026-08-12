Центр Москвы готовят к переменам

В центре Москвы начинается реконструкция Малого Каменного моста. Об этом 12 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Специалисты приведут в порядок балки, ригели, опорные стойки и плиты проезжей части. Вместе с этим обновят гидроизоляцию, деформационные швы, перильные ограждения, а также дорожное покрытие и тротуары. Работы продлят эксплуатацию моста на десятилетия.