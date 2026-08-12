Центр Москвы готовят к переменам: под Малым Каменным мостом строят новый пешеходный переход
В центре Москвы начинается реконструкция Малого Каменного моста. Об этом 12 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Специалисты приведут в порядок балки, ригели, опорные стойки и плиты проезжей части. Вместе с этим обновят гидроизоляцию, деформационные швы, перильные ограждения, а также дорожное покрытие и тротуары. Работы продлят эксплуатацию моста на десятилетия.
— Работы будут идти параллельно со строительством нового пешеходного моста на Болотной набережной. Его возводим как раз под Малым Каменным мостом, — пояснил мэр.