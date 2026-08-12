Москвичам рассказали, когда наладится погода

До конца рабочей недели погода будет достаточно прохладной при довольно плотном северо-западном ветре, рассказала в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Уже в ночь на четверг (13 августа. — RT) мы ожидаем в Москве +11...+13 °C, а по области +8...+13 °C. Днём местами будут кратковременные дожди, а температура — около +15...+17 °C», — поделилась она.

По её словам, в пятницу, 14 августа, будет больше солнца, переменная облачность и погода без существенных осадков.

«Но ещё довольно прохладно. Ночью в Москве +10...+12 °C, а в регионе может опускаться и до +7 °C. Но дневная температура в столице за счёт солнца составит +17...+19 °C», — отметила она.

Затем погоду будет определять гребень антициклона, продолжила Позднякова.

«В субботу (15 августа. — RT) опять же без существенных осадков, в воскресенье обойдётся вообще без осадков. При этом дневные температуры повысятся. В субботу стоит ожидать +20...+22 °C, а в воскресенье (16 августа. — RT) — около +25 °C», — подытожила она.

Ранее врач Ольга Уланкина рассказала, что дождь не служит причиной инфекционных заболеваний.