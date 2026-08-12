Собянин рассказал о реконструкции Малого Каменного моста

Реконструкция Малого Каменного моста началась в центре столицы. Сооружение соединяет остров Балчуг с Замоскворечьем и было возведено в 1937–1938 годах как продолжение Большого Каменного моста, рассказал Сергей Собянин в MAX.

© MAX/«Мэр Москвы Сергей Собянин»

В ходе работ планируется восстановить поверхности балок, ригелей и опорных стоек, а также плиты проезжей части. Кроме того, специалисты заменят гидроизоляцию и деформационные швы, обновят дорожное покрытие и тротуары, установят новое перильное ограждение. После завершения реконструкции мост сможет эксплуатироваться еще десятилетиями.

Реконструкция будет идти параллельно со строительством нового пешеходного моста на Болотной набережной, который возводится под Малым Каменным мостом. Сейчас завершен монтаж пролетных строений и двух лестничных сходов с набережной, ведутся работы по наружной отделке.

Ранее сообщалось о продолжении строительства подземного пешеходного перехода на Симоновской набережной, в районе причала "Торпедо". Ожидается, что сооружение соединит набережную, причал, жилые кварталы и спорткомплекс имени Стрельцова. На объекте уже монтируют внутренние коммуникации, облицовывают лестничные марши и фасады лифтовых шахт.