В Москве пролилась треть месячной нормы осадков

Прошедшая гроза пролила на москвичей треть месячной нормы осадков. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

За вторник, 11 августа, в Москве выпало 36 процентов от месячной нормы в 78 миллиметров дождевой воды. Такой результат, 28 миллиметров, зафиксировали осадкомеры на одной из столичных метеостанций в Бутово. В других районах Москвы оказалось не настолько дождливо. Так, на опорной метеостанции ВДНХ показатель достиг 11 миллиметров, в МГУ — 18 миллиметров, на Балчуге — 21 миллиметр, в Тушино — 22 миллиметра.

Еще больше осадков выпало в Подмосковье. Наибольший результат показал Железнодорожный — там осадкомеры зарегистрировали 32 миллиметра дождевой воды, или 44 процента от месячной нормы. В Красногорске выпало 17 миллиметров осадков, в Долгопрудном сообщалось о 22 миллиметрах. Дожди вчера обрушились на всю Центральную Россию. В масштабах округа самые мощные ливни наблюдались в Тверской (30 миллиметров осадков) и Ярославской (23 миллиметра) областях.

Осадки продолжатся в столице в среду, 12-го числа, а к концу рабочей недели прекратятся. Однако сухая погода будет сопровождаться волной похолодания. Наступающий четверг станет самым холодным не только на неделе, но и за все лето.