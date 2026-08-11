Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

Около трети месячной нормы осадков выпало в столице во вторник, 11 августа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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По словам синоптика, холодный атмосферный фронт, вторгшийся в регион во второй половине дня, резко понизил температуру. Максимум был зафиксирован около 15:00 на метеостанции ВДНХ – плюс 26,2 градуса, а за последующие шесть часов столбики термометров опустились почти на 9 градусов – до плюс 17,6 градуса.

Дожди местами оказались сильными. На ВДНХ выпало 10 миллиметров осадков, в МГУ – 15 миллиметров, на Балчуге – 17, в Тушино – 21, в Бутово – 24 миллиметра. Последний показатель превышает критерий сильных осадков и составляет от 13 до 31% августовской нормы.

В Подмосковье сильные дожди прошли в Красногорске – 16 миллиметров, а самым дождливым местом стал Долгопрудный, где выпал 21 миллиметр осадков, или 27% месячной нормы.

Леус добавил, что в течение ночи кратковременные и локальные дожди в регионе продолжатся.

Дождь с сильным ветром сохранится в Москве в среду, 12 августа. Предупреждение о непогоде будет действовать до конца суток 12-го числа. Так, в Москве, ТиНАО и в Подмосковье ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами 12–15 метров в секунду и гроза.

На фоне неблагоприятных погодных условий специалисты ГУП "Мосводосток" продолжают контролировать ситуацию на улично-дорожной сети столицы. Дождевая вода самотеком уходит в городскую водосточную сеть. В случае необходимости сотрудники оперативных бригад увеличивают пропускную способность централизованной системы водоотведения.