В Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности, связанный с дождем и грозой, продлили в Московском регионе до утра 12 августа. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящей ночью на территории Подмосковья ожидается гроза с усилением ветра до 15 м/с, а также дождь, на юго-востоке - сильный", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, будет действовать до 09:00 мск среды, 12 августа.

Ранее власти Москвы из-за непогоды призывали горожан и гостей столицы быть бдительными, не стоять под деревьями и шаткими конструкциями, а водителей - проверить работу дворников, уровень стеклоомывающей жидкости и состояние шин. В городском департаменте транспорта напомнили автомобилистам о необходимости быть особенно внимательными на спусках и подъемах, мостах и эстакадах, а также перед пешеходными переходами.

Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью температура воздуха в Москве составит плюс 13-15 градусов, по области - до плюс 16 градусов. Днем 12 августа воздух в столице прогреется до 17-19 градусов тепла, в Подмосковье - до 15-20 градусов выше нуля.