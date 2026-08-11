Москвичам назвали самый холодный день недели

Похолодание прогнозируется в московском регионе на неделе, четверг может стать самым холодным днем с начала лета - дневная температура составит около плюс 15 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"Погода вновь проявит неустойчивый характер, причиной этого будет распространение тропосферной ложбины. Это значит циклонический характер погоды и понижение температурного фона. И плюс мы еще ждем, что в ней сформируется в середине недели недалеко от Москвы самостоятельный центр циклона, именно с ним будет связано понижение температуры. Оно начнется уже в среду, температура отстанет от нормы примерно на 5 градусов. Четверг может стать самым прохладным днем за это лето - температура в Москве прогнозируется на уровне 15 градусов", - сказала Макарова.

Она подчеркнула, что ничего удивительного в таком прогнозе нет и обновления температурных рекордов не будет - в прошлые годы в это время бывала и более холодная погода.

Синоптик добавила, что уже со вторника ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром до 15 м/с, при этом тепло сохранится - будет 24-26 градусов. Также гроза возможна местами в ночь на среду. Днем температура уже опустится - в Москве будет 17-19 градусов, в Подмосковье 15-20, порывы северо-западного ветра могут достигать 17 м/с.