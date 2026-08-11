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В Москве 13 августа может стать самым холодным днем с начала лета

ТАССиещё 1

Похолодание прогнозируется в московском регионе на неделе, четверг может стать самым холодным днем с начала лета - дневная температура составит около плюс 15 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Москвичам назвали самый холодный день недели
© Global Look Press
"Погода вновь проявит неустойчивый характер, причиной этого будет распространение тропосферной ложбины. Это значит циклонический характер погоды и понижение температурного фона. И плюс мы еще ждем, что в ней сформируется в середине недели недалеко от Москвы самостоятельный центр циклона, именно с ним будет связано понижение температуры. Оно начнется уже в среду, температура отстанет от нормы примерно на 5 градусов. Четверг может стать самым прохладным днем за это лето - температура в Москве прогнозируется на уровне 15 градусов", - сказала Макарова.

Она подчеркнула, что ничего удивительного в таком прогнозе нет и обновления температурных рекордов не будет - в прошлые годы в это время бывала и более холодная погода.

Синоптик добавила, что уже со вторника ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром до 15 м/с, при этом тепло сохранится - будет 24-26 градусов. Также гроза возможна местами в ночь на среду. Днем температура уже опустится - в Москве будет 17-19 градусов, в Подмосковье 15-20, порывы северо-западного ветра могут достигать 17 м/с.

"В четверг тоже порывы ветра до 15 м/с. Ночью в Москве 10-12 градусов, по области 7-12. Днем в Москве около 15 градусов, по области 12-17. Циклон будет быстро уходить на северо-восток, а это значит повышение температурного фона. Но ночью пока ещё будут прохладные - 6-11 градусов. Дневная температура в пятницу 13-18 градусов, в субботу 17-22", - говорит Макарова.