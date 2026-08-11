Интенсивность дождя в Москве превысила климатическую норму в 40 раз

В Московском регионе во вторник, 11 августа, за три часа выпало до 12 миллиметров осадков, или 15 процентов месячной нормы, что в 40 раз превышает климатическую норму. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, сильные дожди зафиксировали в Наро-Фоминске (10 миллиметров), Красногорске и Можайске (восемь миллиметров), а также Толстопальцеве (семь миллиметров).

— В Москве всего за один час на ВДНХ выпал один миллиметр осадков, в Строгине — три миллиметра, Тушине — семь миллиметров, — написал специалист в своем Telegram-канале.

Бригады ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах столицы из-за обрушившегося на город ливня. Специалисты обеспечивают пропуск дождевой воды в городскую водосточную сеть. При необходимости они открывают решетки водоприемных колодцев для увеличения пропускной способности.

В ГУ МЧС России по столице предупредили, что гроза, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду продлятся в Москве до 22:00 11 августа. Пешеходам рекомендовали не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра.