Москвичам пообещали ведра дождя

В Москве во время дождя во вторник, 11 августа, выпадет до 5-10 ведер осадков на квадратный метр. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

К столице ливневые дожди с очаговыми грозами подойдут после 17-18 часов. Облаков в небе станет больше, а дожди с перерывами будут продолжатся в течение всей ночи, а также днем в среду, 12 августа До конца суток вторника в столице и окрестностях может выпасть до 5-10 миллиметров осадков. Еще 1-6 миллиметров добавится в столице ночью, а в отдельных районах Подмосковья ночная прибавка составит 5-10 миллиметров.

Ранее в МЧС жителей столицы предупредили о дожде с грозой и порывистым ветром. Москвичей призвали быть осторожными и аккуратно управлять транспортом в непогоду.