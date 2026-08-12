Пассажиропоток Таллинского аэропорта в июле достиг максимума

По предварительным данным аэропорта, по сравнению с июлем прошлого года пассажиропоток вырос на 19%, или более чем на 60 тыс. человек. По сравнению с июнем число пассажиров увеличилось еще на 10 тыс, или на 2,9%.

Предыдущий максимум был зафиксирован в июне 2026 года, когда услугами аэропорта воспользовались 373,546 тыс. пассажиров. Ранее рекорд был установлен в мае. Таким образом, аэропорт обновляет исторический рекорд уже третий месяц подряд.

Самыми востребованными регулярными направлениями в июле стали рейсы через крупнейшие европейские авиаузлы - Варшаву, Хельсинки и Франкфурт.

Всего за 7 месяцев 2026 года Таллинский аэропорт обслужил 2,15 млн пассажиров, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.