В Москве открыта регистрация на второй Детский велофестиваль

Регистрация на второй в текущем сезоне Детский велофестиваль открылась в МОскве.

© m24.ru

Мероприятие состоится 5 сентября на Цветном бульваре, сообщили в пресс-службе ГКУ "АМПП".

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать велокультуру в столице. Проводим мероприятия, которые с ранних лет помогают привить любовь к активному образу жизни", – приводятся слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Для участия в заездах приглашаются юные горожане от 3 до 14 лет.

Каждый участник преодолевает маршрут самостоятельно. Заезды пройдут для разных возрастов с 11:00 до 16:00. Для самых младших участников предусмотрена дистанция от 900 метров, для ребят постарше – до 6 километров.

Во время регистрации нужно выбрать свою возрастную группу и подходящее время старта. Рекомендуется взять с собой шлем, защиту для локтей и коленей. Зарегистрировавшись, участники получат персональный номер. Его можно распечатать, чтобы прикрепить к одежде или велосипеду.

Тем временем в "Лужниках" проходит спортивный фестиваль в рамках сезонного проекта "Лето в Москве". Он продлится до 6 сентября.

Для гостей подготовили несколько тематических локаций. Например, в пляжной зоне открыли речную аллею – водный маршрут длиной 80 метров для катания на сапбордах. Там же работает пункт проката. Помимо этого, на площадке установили шесть кортов для игры в падел.