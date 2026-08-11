Собянин рассказал об обновлении районных парков и скверов

В этом году в Москве планируется привести в порядок несколько районных парков и скверов. Об этом во вторник, 11 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— В Москве идет программа обновления и озеленения крупных парков. При этом мы не забываем про районные парки и небольшие скверы возле жилых домов — они пользуются большой популярностью у местных жителей, — отметил глава города.

В Дмитровском районе специалисты обновят Ижорский сквер, создадут три детские игровые зоны, установят парковые качели и скамейки, а также дополнительно озеленят территорию.

В Левобережном районе планируется благоустроить сквер у районного центра «Нева». Он будет оформлен в стиле русских народных сказок. Здесь появится площадка для стритбола, теннисные столы и зона для воркаута.

Парк «Этнографическая деревня Бибирево» преобразится с добавлением этнических мотивов и деревянных элементов. У воды будет создана уютная зона отдыха с лежаками.

В Люблине проведут работы в сквере имени А.Ф. Авдеева, обновят памятник летчику, Герою Советского Союза, и приведем в порядок игровые площадки.

В Марьине благоустроят парк имени Артема Боровика, включая ремонт мемориала, посвященного журналисту. Планируется создать комфортные зоны для тихого отдыха, детские площадки и многофункциональный комплекс для уличного фитнеса и экстремальных видов спорта.

В Кунцеве, рядом с аллеей 11-ти Героев Саперов, установят тренажеры, фитнес-станцию с боксерской грушей и столы для настольного тенниса, говорится в публикации мэра в мессенджере МАКС.

Ранее Собянин заявил, что в Москве до конца 2026 года завершат комплексное благоустройство Екатерининского парка.