Синоптики прогнозируют, что этим летом в столичном регионе жары больше не будет — столбики термометров уже не поднимутся выше плюс 25 градусов. Так ли это на самом деле, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом.

По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, нельзя однозначно сказать, что жара больше не настигнет столичный регион.

— Погодные процессы меняются нелинейно, поэтому еще вполне возможны короткие периоды, когда столбики термометров поднимутся до значений в плюс 25–30 градусов. Например, уже в начале следующей недели в Московском регионе ожидается от 28 до 30 градусов тепла, — спрогнозировал эксперт.

Волна потепления придет вместе с воздушными массами со Средиземноморья, отметил Ильин.

— Сначала теплый воздух доберется до Восточной Европы, а затем окажется и в Московской области, — пояснил синоптик.

Однако в ближайшие дни в столичном регионе погода будет напоминать осеннюю, предупреждают синоптики. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

В свою очередь главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что летний зной покинет Московский регион в начале второй декады августа. Вместо него в городе установится прохладная погода.

Между тем прошедший июль 2026 года стал самым теплым месяцем в России за всю историю регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Средняя температура воздуха в июле 2026 года превысила предыдущий максимум, установленный в 2010 году и повторенный в 2024-м, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.