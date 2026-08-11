В сторону Москвы за ночь летели 237 беспилотников

В сторону Московского региона с 20:30 понедельника, 10 августа, до 08:30 вторника, 11 августа, летели 237 вражеских БПЛА. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Большую часть БПЛА нейтрализовали силы ПВО на дальних подступах. При этом 13 беспилотников были уничтожены непосредственно на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Из-за угрозы атаки временные ограничения на прием и выпуск рейсов вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Сейчас они сняты, воздушные гавани возвращаются к штатной работе.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал, что за неделю в результате обстрелов по регионам погибли 43 мирных жителя, включая четырех детей, еще около 420 человек ранены. Ежедневно по гражданским объектам выпускалось более 1 000 боеприпасов.