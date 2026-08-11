Москвичам предсказали грозу и тепло

В Москве во вторник, 11 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до плюс 26 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. В ночь на среду, 12 августа, она может опуститься до плюс 13 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление — около 746 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от плюс 21 до плюс 26 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал жителей столицы больше не ждать жары в этом сезоне. По его словам, жители столицы попрощаются с жаркой летней погодой уже в ближайшие выходные, 15-16 августа.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Москве со среды, 12 августа, ожидается заметное похолодание. В среду температура опустится до 17-19 градусов, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы.