В Москве идет капремонт многоквартирных домов-памятников

Обновление в рамках программы капитального ремонта домов-памятников дошло и до многоэтажек, спроектированных известным архитектором Евгением Стамо. К каждому такому объекту специалисты подходят индивидуально, ведь эти здания помнят целую эпоху, а их облик давно стал частью истории города. Капитальный ремонт "жилых памятников", конечно же, обходится Москве недешево. Жителям же приходится лишь набраться терпения, пока в процессе работ не только отремонтируют крышу, подъезды, но и восстановят исторические фасады со всеми нюансами - барельефами, лепниной и другими деталями, которые еще не так давно считались архитектурными излишествами.

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"Обновление домов, возведенных по проектам знаменитых архитекторов, для нас является приоритетной задачей, - рассказали "РГ" в Фонде капитального ремонта Москвы. - Для каждого такого объекта разрабатывается индивидуальный проект и подбираются современные отечественные материалы, способные вернуть зданию первоначальный облик".

В частности, идет капремонт шестиэтажного дома в Новоконюшенном переулке, 9, стр. 1, построенного в 1964 году. С его фасада уже смыли накопившуюся грязь, аккуратно отремонтировали кирпичную кладку, заделали трещины, убрали сырость и плесень. После окончания подготовительных работ в доме обновят балконы, цоколь, крышу, все трубы и электрику внутри. Закончить планируют до конца 2026 года.

К каждому объекту специалисты подходят индивидуально, ведь эти здания стали частью истории

В ходе работ специалисты намерены использовать самые современные технологии - стены дома покроют специальным составом, чтобы дождь и мороз не портили их еще много лет.

"При такой обработке на фасады наносят тончайшую невидимую пленку, которая надежно защищает дом от влаги и перепадов температур. Важно, что обработанные таким образом стены продолжают "дышать", одновременно удерживая тепло. Кроме того, они приобретают более яркий цвет, защищенный от выгорания на солнце", - объяснили в Фонде капитального ремонта.

В 2024 году подобным образом обновили знаменитый дом преподавателей МГУ на Ломоносовском проспекте, 14, построенный в 1953 году по проекту того же архитектора. Многие москвичи хорошо знают это нарядное здание с башнями, красивыми выступами и украшениями на стенах. Специалисты заменили испорченную плитку, подлатали кирпичи и нанесли на стены специальную защиту.

Были у этого дома и свои особенности. "На фасаде - целая галерея барельефов. Тут и фрукты, и цветы, и жемчужины, и пятиконечные звезды, - говорит московский архитектор Николай Лютомский. - Эти мотивы знакомы и близки каждому москвичу, поэтому в процессе ремонта было важно сохранить исторический облик здания".

На обновление таких домов - объектов культурного наследия, правительство Москвы выделяет специальные субсидии из бюджета города. "В случае, если какой-то декоративный элемент потрескался, или часть его откололась, специалисты производят дофрагментовку, чтобы восстановить здание в том виде, в каком оно было задумано архитектором", - уточнили в фонде капремонта. Жители за дополнительные работы не платят.

Городская субсидия, на которую ведутся работы по обновлению зданий, помогает сохранить в столице единый размер взносов на капремонт как для жителей домов-памятников, так и для тех, кто живет в обычных многоэтажках.

Кстати, не так давно отремонтировали еще один исторический дом 1973 года постройки на ул. Плющиха, 42, возведенный по проекту Евгения Стамо. От типовой застройки своего времени он отличается выступами, арками и лоджиями. Специалисты привели в порядок входы, заменили плитку, водоотливы, трубы отопления и восстановили крышу.

В фонде капремонта рассказали, что всего в этом году в Москве обновят почти 1,8 тысячи многоквартирных домов, среди которых будут также старинные здания, которые несут в себе частичку истории нашего города.