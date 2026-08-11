«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве до 12 августа из-за грозы и ветра.

Об этом во вторник, 11 августа, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

— Гроза — период предупреждения до 21 ч. 11 августа. Днем 11.08 в отдельных районах ожидается гроза с дождем и усилением ветра до 15 м/с. Ветер — период предупреждения с 09 ч. 12 августа до 21 ч. 12 августа. Днем 12.08 местами ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 17 м/с, — говорится на интерактивной карте центра.

Синоптики прогнозируют, что этим летом в столичном регионе жары больше не будет — столбики термометров уже не поднимутся выше плюс 25 градусов. Так ли это на самом деле, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом.

Однако в ближайшие дни в столичном регионе погода будет напоминать осеннюю, предупреждают синоптики. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

В свою очередь главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что летний зной покинет Московский регион в начале второй декады августа. Вместо него в городе установится прохладная погода.